29-03-2017 15:35

Quadragésima em flor no Fundão

Entre sexta-feira e domingo o Município do Fundão promove o programa turístico “Quadragésima em Flor”, inserido na Quadragésima 2017.

O programa inclui na primeira noite o concerto "Cânticos da Quaresma” e no segundo dia estão previstas diversas atividades, entre elas um passeio às cerejeiras em flor, e à vila de Apedrinha. Já para domingo a organização preparou uma visita guiada pelos “Itinerários do Sentir“, no Souto da Casa.

Os interessados devem efetuar a reserva no Posto de Turismo do Fundão, ou através do contato telefónico 275 779 040.