29-03-2017 12:47

Aeroporto da Madeira já tem nome de Cristiano Ronaldo

O Aeroporto Internacional da Madeira passa a ter associado o nome do futebolista Cristiano Ronaldo, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro. A partir de hoje, em termos comerciais, o aeroporto da Madeira passa a usar o nome de Cristiano Ronaldo, mas a designação oficial - reconhecida pela Associação Internacional de Transportes Aéreos - só estará confirmada quando estiver concluído o processo burocrático desencadeado para a alteração. No aeroporto vão passar a estar um busto (na placa) e duas figuras luminosas com a face e o nome do futebolista (nas fachadas norte e sul), da autoria de um escultor da região. Durante 15 dias, na zona da gare, vai estar uma exposição com 60 caricaturas de CR7.