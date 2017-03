29-03-2017 12:14

Inovação e tendências agroalimentares discutidas no IPG

A Inovcluster – Cluster Agroindustrial do Centro, em parceria com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG), promove hoje (15h30) um evento sobre o tema Inovação e Tendências Agroalimentares 2017. A iniciativa terá lugar no Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda (ESTG) do IPG e a terminará às 17h45 com a intervenção de Teresa Paiva, diretora da UDI/IPG.