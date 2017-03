29-03-2017 11:23

Casa de Saúde Bento Menni comemora Dia Mundial da Saúde

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que este ano é dedicado à depressão, a Casa de Saúde Bento Menni, do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, promove a terceira Marcha pela Saúde Mental. O evento decorrerá dia 4 de abril na Guarda e terá início às 14h30, com partida na Alameda de Santo André e chegada à Praça Velha (Sé). No local, a população poderá ainda realizar rastreios à tensão arterial e glicemia, entre as 13 e as 15 horas. Sob o lema “A depressão pode afetar-nos a todos”, este evento pretende alertar para os efeitos e problemas da depressão. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a doença mental como a maior causa de baixas médicas no mundo. No relatório recentemente divulgado, a organização de saúde afirma que esta doença pode manifestar-se de forma duradoura ou de forma mais severa, sendo que na última pode até culminar em suicídio. Estima-se que a depressão afete cerca de 322 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que em Portugal esta doença atinge 20 por cento da população.