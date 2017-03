29-03-2017 10:57

Hospital Faz de Conta regressa à FCS da UBI

Os corredores da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI) vão transformar-se novamente num hospital a brincar, onde as crianças da região poderão levar os seus bonecos e, desta forma, ter outra perspetiva dos cuidados médicos. “Hospital Faz de Conta”, uma iniciativa do MedUBI - Núcleo de Estudantes de Medicina da UBI que assinala em 2017 a 10.ª edição. O evento começa hoje e termina a 4 de abril. Com esta atividade, que mobiliza estudantes de vários cursos da UBI e traz à faculdade as escolas da região, pretende-se mostrar aos mais novos que ir ao médico não deve causar medo.