29-03-2017 10:23

Município de Gouveia e Cáritas apoiam pastores do concelho afetados pelos incêndios de 2016

O Município de Gouveia e a Cáritas entregaram 13 mil euros a 14 pastores do concelho de Gouveia que foram afetados pelos incêndios de agosto de 2016. O apoio resulta de uma campanha nacional realizada pela Cáritas, denominada “Cáritas Ajuda as Vítimas dos Incêndios em Portugal”, e que decorreu no seguimento dos incêndios de 2016. Em todo o processo de atribuição dos apoios, o Município de Gouveia e as Juntas de Freguesia de Arcozelo da Serra e Vila Cortês da Serra efetuaram o levantamento de prejuízos e de pastores afetados pelos incêndios. No entanto, perante os critérios de seleção para as ajudas nacionais, algumas freguesias não foram comtempladas com esses apoios, entre as quais Vila Cortês da Serra e Arcozelo da Serra. Através do fundo da Cáritas foi agora possível apoiar os pastores de Arcozelo da Serra e Vila Cortês que viram as suas áreas de pastagem destruídas e não foram apoiados pelos apoios nacionais. Os 13 mil euros entregues no concelho de Gouveia foram distribuídos pelos pastores tendo por base o número de cabeças de gado.