28-03-2017 18:30

Workshop de financiamento para associações na Guarda

Decorrerá no dia 4 de abril, pelas 18h30, uma ação de capacitação que versará sobre as oportunidades de financiamento para associações juvenis, sociais, culturais, recreativas e desportivas do concelho da Guarda. O evento terá lugar no auditório do CLDS 3G Guarda Ger(a)ção e as inscrições para participar são gratuitas, mas obrigatórias, devendo ser efetuadas através de um dos seguintes emails: geral@clds3g.guarda.pt ou guarda@eapn.pt.