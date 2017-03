28-03-2017 18:01

Encontro Associativo Juvenil hoje na Covilhã

A Biblioteca Municipal da Covilhã recebe esta noite (21 horas) um Encontro Associativo Juvenil. Em debate vão estar a "Lei do associativismo jovem", a "Empregabilidade Juvenil" e "Políticas Municipais da Juventude". A sessão conta com a presença do Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Hugo Carvalho.