28-03-2017 17:52

UBI estreita relações com ISCED de Angola

A Universidade da Beira Interior (UBI) e o ISCED – Instituto Superior de Ciências da Educação do Lubango (Angola) assinaram um protocolo de cooperação, com o objetivo de estreitar as relações académicas, científicas e culturais. A parceria foi oficializada durante a visita que o diretor-geral do ISCED, José Mateus Alexandre, realizou à UBI, acompanhado de Carlos Pinto, adjunto para a área académica do mesmo instituto da província de Huíla. O documento que oficializa a ligação entre as duas academias prevê a realização de estudos e projetos de investigação, organização conjunta de eventos científicos, disponibilização de especialistas e intercâmbios a vários níveis. O primeiro projeto conjunto a avançar deverá centrar-se no desenvolvimento conjunto de software a ser implementado na Biblioteca ISCED, que tem um acervo de 90 mil volumes, alguns deles de grande valor pela sua antiguidade. O ISCED – Instituto Superior de Ciências da Educação, situado no Lubango, capital da província de Huíla, é uma das instituições de Ensino Superior mais antigas de Angola. Tem cursos até ao grau de licenciatura e mestrado, formando professores e outros profissionais ligados à educação.