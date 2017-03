28-03-2017 17:12

Cerimónia de entrega de prémios TeatrUBI - Ciclo de Teatro

A cortina do 21.º Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior, o festival de teatro universitário mais antigo do país, fechou no passado domingo e contou com uma cerimónia de entrega de prémios.



O prémio do júri para “Melhor Espetáculo” foi atribuído em ex aequo a dois espetáculos, sendo os vencedores “Cousas que Trouxo a Chuvia”, da Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), com direção de Roberto Salgueiro, e “Lorca en la Suite de los Espejos”, do Grupo de Teatro y Danza de la Universidad de Granada (Espanha), com direção de Rafael Ruiz.



O prémio de “Melhor Interpretação Masculina” foi atribuído ao ator Bogdan Gontineac, pelo seu desempenho no espetáculo “The Glass”, com direção de Filip Odangiu, e Ferenc Sinko para a Facultatea de Teatru si Televiziune Universitatea Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Roménia).



O público votou para o “Prémio do Público p/ Melhor Espetáculo”, sendo o grande vencedor deste ano a peça “El Hotel de los Suicidas”, da Arte 4 – Estudio de Actores (Madrid, Espanha), com direção de Ramón Quesada.