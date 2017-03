28-03-2017 15:53

Município do Sabugal lança aplicação informática destinada aos turistas

O concelho do Sabugal conta com cerca de 100 “beacons” em diversos locais que sinalizam e fornecem informação turística aos visitantes de uma forma mais direta, interativa e comunicativa. Este sistema foi implementado pela autarquia e assenta em pequenos dispositivos que emitem sinais através da tecnologia “bluetooth low energy” e que podem ser captados por aplicativos de “smartphones” e “tablets”. Neste caso, os “beacons” transmitem a quem passa conteúdos sobre o ponto específico em que está situado, assim como um conjunto de outras referências, designadamente mais sítios de interesse e informações úteis e atuais, como percursos pedestres, notícias, agenda de eventos, curiosidades, entre outra informação. Para se conectar com esta tecnologia basta instalar a aplicação mobile (gratuita) “Smiity – Smart Interactive City”, que pode ser descarregada no Google Play (Android) e na App Store (iOS). O passo seguinte para quem visite o Sabugal é ligar o seu “bluetooth” e ser surpreendido a cada passo. Em termos turísticos, o concelho do Sabugal possui, entre outros pontos de interesse, a aldeia histórica de Sortelha e os castelos de Sabugal, Sortelha, Alfaiates, Vilar Maior e Vila do Touro.