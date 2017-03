27-03-2017 18:35

Sessão do Ciclo Contradizer dedicada a Raul Brandão

A Calafrio - Associação Cultural da Guarda organiza hoje, na sua sede, na antiga escola primária do Rio Diz, a sessão n.º 19 do Ciclo Contradizer, dedicada ao escritor Raul Brandão (1867 - 1930). Na sessão, a realizar às 21h30, no dia em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, será feita a leitura encenada de “O rei imaginário e Um homem de bem” pelo ator António Saraiva, sob a direção de Daniel Rocha. Com a iniciativa, a organização também celebra os 150 anos do nascimento de Raul Brandão, autor de obras como “Impressões e Paisagens” (1890), “História de um Palhaço” (1896), “Os Pescadores” (1923) e “As Ilhas Desconhecidas” (1926).