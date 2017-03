27-03-2017 17:13

BMEL promove sessão sobre teatro

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, celebra hoje o Dia Mundial do Teatro, a partir das 18 horas, com uma sessão sobre o teatro na cidade. “Esta sessão, realizada simbolicamente no Dia Mundial do Teatro, e que contará com a presença de várias personalidades da Guarda, tem por missão lembrar os diversos grupos que existiram na cidade, bem como a missão e o trabalho desenvolvido por cada um deles”, refere a BMEL.