27-03-2017 16:03

Atletas da UKSB conseguem cinco lugares no pódio do Campeonato Regional de Karate

Decorreu ontem, em Montemor-o-Velho, a fase regional centro-norte do Campeonato Regional de Karate da Federação Nacional de Karate, dos escalões infantil a juvenil com cerca de 300 atletas. A União de Karate Shotokan das Beiras (UKSB) marcou presença com oito atletas: Fábio Rodrigues, de Seia, Hugo Linhares e Rudi Moreira, de Mangualde, Martinho Silva e Simão Olival, de Nelas, Alexandra e Mariana Veloso, de Celorico da Beira, e Nuno Rodrigues, da Guarda (Centro Bushido Bairro da Luz). Ao todo, a UKSB conseguiu cinco lugares no pódio e estes atletas têm acesso aos treinos de seleção regional e ao Campeonato Nacional que decorrerá em maio, no Barreiro.