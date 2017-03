27-03-2017 12:18

Seminário de Investigação “Trump & Putin: o início de uma nova era” na UBI

Tem hoje lugar, pelas 14h30, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior (UBI), o Seminário de Investigação "Trump & Putin: o início de uma nova era". É objetivo central investigar neste seminário se de facto há uma mudança ou um passo em frente ao sistema vigente, colocando Vestefália para os anais históricos ou se se está perante uma regressão sem precedentes da humanidade e da política, onde o ciberespaço tenderá a ser parte integrante de quem governa e, sobretudo, possibilitar a influência de um sobre outro estado enquanto ator das relações internacionais. O evento é promovido no âmbito do 1.º Ciclo/Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais e do 2.º Ciclo/Mestrado em Relações Internacionais da UBI. O seminário, de entrada livre, conta com a intervenção de Marco Martins, docente e investigador da Universidade de Évora.