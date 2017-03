26-03-2017 20:00

VF Naves lidera a classificação da IIª Divisão do Distrital da Guarda

Na IIª Divisão do Distrital da Guarda quem vai na frente é o VF Naves que hoje empatou por 0-0 com o GD Foz Côa, que deu o segundo lugar ao Guarda Unida que hoje venceu os Paços da Serra por 3-2. O Casal da Cinza venceu por 2-1 o Freixo de Numão, ocupando agora a sexta posição da tabela classificativa. Por último, a grande vitória da tarde foi para o SC Celoricense que venceu o FC Pala por 5-1, subindo assim para a quarta posição.