26-03-2017 18:26

Sp. Sabugal segue na frente do Distrital da Guarda da Iª Divisão

Tudo na mesma no Distrital da Iª Divisão da AF Guarda. O líder Sabugal empatou com o AD São Romão 3-3, mas mantém-se na frente com um ponto de vantagem sobre o Fornos de Algodres, que ganhou 2-1 num jogo com o Trancoso. O Aguiar da Beira empatou esta tarde por 1-1 com os Vilanovenses, continuando no terceiro lugar da tabela classificativa. Nos restantes jogos da 22ª jornada, o Sp. Mêda empatou 0-0 com o Ginásio Figueirense (C. Rodrigo) e o Estrela Almeida venceu o Vilar Formoso por 1-0. Também o Vila Cortez e a Desportiva do Soito jogaram esta tarde tendo o resultado sido a favor da Desportiva do Soito (1-0).