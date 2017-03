26-03-2017 17:27

Monitorização inteligente de parâmetros de saúde em Fornos de Algodres

O Município de Fornos de Algodres implementa, a partir do próximo mês, um plano de monitorização inteligente de parâmetros de saúde, que irá beneficiar 250 munícipes envolvidos no Projeto de Envelhecimento Ativo “Fornos Vida”. O plano de monitorização inteligente de parâmetros de saúde, associado à prática contínua de exercício físico, constitui-se como um propósito para trazer benefícios, na condição de saúde e bem-estar, à população abrangida pelo projeto. A solução de monitorização de parâmetros biomédicos recorre à solução tecnológica OneCare Sensing, desenvolvida e fornecida pela Intellicare. Com recurso a esta tecnologia, todos os beneficiários do projeto, passam a efetuar, uma vez por mês, as suas medições de saúde (tensão arterial, peso, glicemia…) disponibilizando-as de imediato ao seu médico assistente, que as poderá consultar a qualquer momento. O Centro de Saúde de Fornos de Algodres associou-se a este projeto e será a entidade competente para o tratamento dos dados de saúde. A inovação consiste, principalmente, no facto dos prestadores de cuidados médicos acompanharem à distância os seus utentes, contribuindo assim, para uma clara melhoria da qualidade de vida no concelho de Fornos de Algodres.