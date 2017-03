26-03-2017 14:24

Distrital de Estrada realiza-se em Sandomil

O Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo da Guarda vai correr-se no domingo em Sandomil (Seia), a par da IIIª Corrida do Alda e do Grande Prémio Jovem Alva. A prova, com 15 quilómetros, vai servir também para apurar os campeões distritais de Coimbra e Viseu. A partida e a meta estão instaladas no Parque Desportivo Jorge Correia, em Sandomil, após um percurso que passa pelas ruas da localidade, Estrada Municipal 514, Penalva de Alva e Caldas de S. Paulo, já no concelho de Oliveira do Hospital. A organização é do Maratona Clube de Vila Chã, com o apoio das autarquias de Seia e Oliveira do Hospital e das Juntas de Sandomil e Penalva de Alva. Colabora a Associação de Atletismo da Guarda. As inscrições terminam na próxima quarta-feira.