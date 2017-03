25-03-2017 19:23

Quatro obras em estreia no fecho do Síntese

O encerramento do XIº Ciclo de Música Contemporânea da Guarda acontece hoje (21h30) com o concerto do ensemble residente, o Síntese – Grupo de Música Contemporânea. Do programa consta a estreia absoluta de quatro novas obras dos compositores portugueses Álvaro Salazar, Sara Carvalho, Paulo Jorge Ferreira e Vasco Mendonça. O recital repete dia 1 de abril em Castelo Branco. O ciclo é organizado pelo Síntese - Grupo de Música Contemporânea, com o apoio do TMG e da Direção-Geral das Artes.