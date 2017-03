25-03-2017 18:39

1016 “Tensixteen” atuam na Banda da Covilhã

O centro cultural da Banda da Covilhã recebe hoje (21h30) o concerto da banda 1016 “Tensixteen”. O grupo, nascido na “cidade-neve”, é constituído por dois irmãos, Tiago e Telmo Barbosa, e o género de música que interpretam é o pop rock, contando já com vários originais. O projeto alcançou o primeiro prémio no concurso de bandas da semana académica da AAUBI e lançou recentemente o single “Timeflies”, do álbum “Brotherhood”. O concerto tem entrada livre.