24-03-2017 15:23

Centro Qualifica da Serra da Estrela é hoje inaugurado

Decorre hoje, pelas 17 horas, a inauguração oficial do Centro Qualifica da Serra da Estrela, gerido pela Prosena, na Rua D. Manuel, em Seia. Trata-se de um dos sete espaços que vão funcionar na região das Beiras e Serra da Estrela. Os restantes ficam na Guarda, sob a responsabilidade do Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento (CFAD) e do Centro de Emprego e Formação Profissional; e na Covilhã, administrados pela Modatex, Escola Secundária Campos Melo e Escola Profissional de Artes. O último Centro Qualifica vai abrir no Fundão com gestão do Agrupamento de Escolas local. Lançado pelo atual Governo, o “Programa Qualifica” é vocacionado para a qualificação de adultos através da melhoria dos seus níveis de educação e formação, contribuindo para a melhoria da empregabilidade dos indivíduos. A medida foi apresentada no passado dia 6, em Campo Maior, e consta do Programa Nacional de Reformas.