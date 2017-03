24-03-2017 13:40

Encontro de formação “Territórios em Transição – Aprender em Festa”

O GAF – Grupo Aprender em Festa, no âmbito das comemorações do 28º aniversário, organiza o encontro de formação “Territórios em Transição – Aprender em Festa”, que hoje (14 horas) no Auditório da Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia. O encontro vai contar com a presença do educador e pedagogo, José Pacheco. A ação destina-se a todos os agentes educativos, estando, no entanto, aberta a todos aqueles que tenham interesse em reconfigurar as suas práticas pedagógicas e construir comunidades de aprendizagem para um mundo mais sustentável, equitativo e pacífico. Neste encontro prevê-se um debate envolvente e reflexivo sobre a educação das crianças e jovens do nosso país e comunidades locais, numa ótica de futuro.