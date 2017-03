23-03-2017 16:33

Câmara da Covilhã abre inscrições para “Férias ativas Páscoa 2017”

O município da Covilhã vai promover, durante o período das férias escolares, o programa “Férias Ativas Páscoa”, que tem como principal objectivo de apoiar as famílias na ocupação dos tempos livres.

Destinado a crianças entre os 6 e os 15 anos de idade, as inscrições devem ser realizadas até ao próximo dia 31, através do preenchimento de um formulário próprio, disponível no Gabinete de Desporto, localizado na Piscina Praia, ou na receção da Câmara da Covilhã. As inscrições estão limitadas a 30 participantes, sendo estas seleccionadas por ordem do número de registo e data de receção.