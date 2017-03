23-03-2017 14:40

Bastonário da Ordem dos Médicos amanhã na UBI

Decorre amanhã, no grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, a cerimónia da Bata Branca. O evento, que marca o início do Ciclo Clínico do Mestrado Integrado em Medicina e lembra a importância da ética e do humanismo na prática médica, contará com a presença do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. A cerimónia terá início às 14h30, com um momento musical protagonizado pela "C'a Tuna aos Saltos".