23-03-2017 13:03

Comando Territorial da Guarda recupera artigos furtados

O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, recuperou ontem, em Oliveira do Hospital, diversos artigos furtados. No âmbito de uma investigação por crimes de furto, os militares realizaram quatro buscas domiciliárias, onde foi apreendido diverso material informática, quatro doses de cocaína, uma grama de liamba, dois relógios, dois cartuchos, uma balança digital e diverso material relacionado com a prática dos furtos. Três pessoas foram constituídas no processo.