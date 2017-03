23-03-2017 12:13

Terminam amanhã as inscrições para o Ignite Your Future

O Município do Fundão, a Universidade da Beira Interior e a Altran promovem, entre os dias 5 e 8 de abril, na cidade do Fundão, a segunda edição do evento de cariz tecnológico Ignite Your Future. O evento tem por objetivo proporcionar aos estudantes, do 9º ao 12º ano de escolaridade e de outros cursos equivalentes, um programa de contato, aprendizagem e competição em torno de componentes tecnológicas que constituem as competências profissionais do futuro. Durante os quatro dias do evento os participantes poderão usufruir de inúmeras atividades tecnológicas-pedagógicas e muita diversão, fomentando o espírito de grupo, o trabalho em equipa e a sociabilização. As inscrições terminam amanhã e são limitadas a um número máximo de 150 participantes, seriados por ordem de registo de inscrição. A participação no evento é gratuita.