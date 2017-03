22-03-2017 16:53

"Eu tenho voz" no CHCB

“Eu tenho voz” é o lema da exposição de fotografia em destaque, até ao final do mês, no átrio principal do Hospital Pêro da Covilhã – CHCB. Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Trissomia 21, celebrado ontem, esta exposição faz parte de uma campanha promovida pela Associação PAIS21. Segundo os promotores, esta é uma forma de chamar a atenção da sociedade para o facto de as «pessoas com Trissomia 21 terem voz, saberem o que querem, o que gostam de fazer, com quem viver, e terem capacidade para decidir sobre a sua própria vida, sendo que é da responsabilidade de todos proporcionar a estas crianças, jovens e adultos as ferramentas certas para que as suas opiniões sejam ouvidas, promovendo de forma ativa a sua inclusão social».