22-03-2017 16:00

Apoios para recuperação de casas na Zona Antiga do Fundão

No âmbito do Fundo da Área de Reabilitação Urbana, promovido pelo Município do Fundão, estão abertas, até ao final deste mês, as candidaturas para o apoio às obras de reabilitação na Zona Antiga do Fundão. O Município disponibilizará 50.000 euros no âmbito da operação de reabilitação urbana, bem como incentivos fiscais, nomeadamente redução de IRS e IRC, isenção parcial (25 a 50 por cento) do IMI e IVA à taxa reduzida de 6 por cento. As obras admitidas para a operação de reabilitação serão as de conservação/reparação/alteração das caixilharias, coberturas e alvenarias de prédios urbanos localizados dentro da área de reabilitação urbana do Fundão. As candidaturas deverão ser apresentadas através do formulário online, no site www.cm-fundao.pt, ou entregues diretamente no Balcão Único na Câmara Municipal do Fundão.