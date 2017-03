22-03-2017 15:09

Futuro do Cineteatro Gardunha em discussão

O Município do Fundão promove no próximo dia 30, às 21 horas, na Sala da Imprensa do Casino Fundanense, uma sessão pública para discussão do projeto de requalificação do Cine-Teatro Gardunha.

O Cineteatro Gardunha é um edifício emblemático da cidade, que está fechado há vários anos e para o qual já foram realizados outros projetos de recuperação. No entanto, nunca chegaram a ser concretizados devido a um diferendo com os proprietários do edifício que se arrastou no tribunal e que só ficou concluído em 2014, quando a autarquia ficou com a posse definitiva deste imóvel. Já no ano passado, a câmara fundanense previa avançar com a reabilitação do Cineteatro Gardunha, numa obra que implicaria um investimento global de 2,4 milhões de euros.