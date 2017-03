22-03-2017 09:51

Já neva na Serra da Estrela

A neve está de volta à Serra da Estrela, onde algumas estradas de acesso ao maciço central foram encerradas esta manhã.

Os troços Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida da EN338 estão fechados desde as 8 horas e as ligações Lagoa Comprida-Loriga e Lagoa Comprida-Sabugueiro encerraram meia hora depois.

Para hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê queda de neve acima dos 800/1.000 metros, descendo gradualmente a cota para os 400/600 metros nas regiões norte e interior centro.

A Guarda é um dos seis distritos que estão sob aviso laranja devido às previsões de queda de neve. O alerta vigora entre as 12 horas e as 23h59 desta quarta-feira.

O aviso laranja é emitido devido a uma situação meteorológica de risco moderado e elevado e é aconselhado às pessoas para se manterem ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Além da Guarda, estão sob aviso os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.