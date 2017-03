21-03-2017 18:35

Selecionador nacional de futebol feminino visitou Escola Profissional de Trancoso

Francisco Neto, selecionador nacional da Seleção A de Futebol Feminino, esteve hoje na Escola Profissional de Trancoso, para uma conferência subordinada ao tema “A Informática e a Comunicação no Desporto de Alta Competição”, direcionada aos alunos dos cursos de Gestão de Equipamentos Informáticos e Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade. O selecionador explicou a utilização de inúmeras ferramentas informáticas nos processos de treino e de competição da Seleção A Feminina, assim como a preparação minuciosa de todos os intervenientes ao nível da comunicação para o interior e para o exterior da estrutura. Francisco Neto foi recentemente galardoado com o prémio Treinador do Ano de Futebol Feminino, na gala Quinas de Ouro, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, após conseguir, na Roménia, o apuramento inédito para o Campeonato Europeu de Futebol Feminino de 2017, que se realiza na Holanda.