21-03-2017 18:02

Pinhel volta a estender poesia

Em Pinhel voltou-se a “estender poesia” no Largo Ministro Duarte Pacheco, mais propriamente no hall de entrada do Posto de Turismo. A atividade, designada “Estendal Poético”, marca as comemorações do Dia Mundial da Poesia e consiste em expor, num estendal, peças de roupa com poemas de autores nacionais e estrangeiros, mas escritos pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Pinhel. Com esta iniciativa o Município pretende valorizar o gosto pela leitura e descoberta da poesia, bem como dos seus autores.