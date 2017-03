21-03-2017 17:43

Exposição "Olhar sobre o Choupal" no Fundão

Foi hoje inaugurada, n'A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes (Fundão), a exposição de pintura "Olhar sobre o Choupal", de Óscar Almeida. Esta exposição inspirou-se na Mata do Choupal, pela sua história e riqueza em espécies florestais. Da interpretação de elementos fotográficos, desenhos recolhidos localmente e apontamentos gráficos aguarelados criou-se a série de trabalhos presentes na exposição. A mostra, de entrada gratuita, estará patente até dia 28 de maio, de terça-feira a domingo, entre as 14 horas e as 17h30.