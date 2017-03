21-03-2017 16:18

Detido por furto em residência

De acordo com o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública da Guarda, elementos da Esquadra de Investigação Criminal detiveram, ontem, em flagrante delito um homem, com 34 anos, por furto em residência com arrombamento. O detido foi visto a sair de uma residência, tendo sido de imediato intercetado pelos elementos policiais que, após a realização de uma revista ao suspeito, apreenderam uma máquina fotográfica digital, seis telemóveis, uma chave de uma viatura e 15 euros, bens subtraídos do interior da residência.