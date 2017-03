21-03-2017 14:17

Abastecimento de água interrompido na Guarda

Segundo informação avançada pelos Serviços Municipalizados da Guarda (SMAS), «na sequência de rotura em conduta adutora da Empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, haverá interrupção do abastecimento de água durante a tarde de hoje em toda a cidade da Guarda». O restabelecimento do serviço está previsto para as 18 horas.