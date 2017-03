20-03-2017 14:25

Vinhos da Beira Interior na mais importante feira do setor do mundo

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) participa, pela primeira vez, na PROWEIN 2017 - a feira mais importante do mundo no sector dos vinhos em Düsseldorf (Alemanha).

O certame começou no domingo e termina amanhã. A CVRBI tem um stand próprio com oito produtores:

as adegas de Castelo Rodrigo e do Fundão e os produtores Quinta dos Termos, Rui Roboredo Madeira vinhos, vinhos Almeida Garrett, vinhos Raya, 2.5 vinhos de Belmonte e Cobelcos vinhos e turismo.

A feira é dedicada exclusivamente a profissionais, sendo esperados mais de 45 mil importadores de todo o mundo, representando mais de 120 países. A presença da CVRBI está integrada num programa Estratégico de Apoio à Fileira do Vinho na Região Centro e destina-se a «aumentar a percentagem de vinhos nos mercados de exportação, cimentando desta forma a aposta na internacionalização dos seus vinhos», refere a Comissão Vitivinícola. Atualmente, as exportações de vinhos da Beira Interior representam mais de 20 por cento do total de venda dos vinhos produzidos na região.