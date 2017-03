20-03-2017 09:53

CDS candidata António Nascimento à Câmara de Trancoso

António Manuel Gomes do Nascimento é o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Trancoso. António Nascimento tem 52 anos, é bancário na CGD, nasceu em Luanda e reside em Trancoso. Democrata-cristão e filiado no CDS-PP desde muito jovem, com participação cívica e sobretudo política no seu concelho. Iniciou a sua militância na Juventude Centrista, tendo-se filiado mais tarde no CDS-PP. Foi presidente da concelhia e candidato do partido à autarquia de Trancoso, com apenas 32 anos. Desvinculou-se do CDS com a liderança de Paulo Portas e regressou à sua família política com Assunção Cristas. Tem como experiência autárquica os mandatos na Assembleia Municipal de Trancoso e foi vereador na oposição, como independente, eleito em listas pelo PS.