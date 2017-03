19-03-2017 19:19

Gouveia perde com último em casa

O Desportivo de Gouveia foi hoje surpreendido no Municipal do Farvão pelo último classificado da série D, fase de manutenção, do Campeonato de Portugal.

O Moimenta da Beira venceu 3-0 e complicou as contas dos serranos, que continuam no penúltimo lugar em em zona de descida aos distritais.