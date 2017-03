18-03-2017 19:29

Síntese continua esta noite com o Ensemble L’Imaginaire no TMG

O Ensemble L’Imaginaire atua hoje (21h30) no TMG para um concerto integrado no Síntese – Ciclo de Música Contemporânea da Guarda Síntese.

O grupo de música de câmara vai interpretar obras do repertório contemporâneo geral e peças escritas especialmente para este quarteto formado por Keiko Murakami (flauta), Philippe Koerper (saxofone), Maxime Springer (piano) e Adam Starkie (clarinete).

A direção artística é de Eric Maestri. O ciclo prossegue na quarta-feira (21h30) com uma tertúlia, no café-concerto do TMG, sobre a música contemporânea e o ensino artístico em Portugal.