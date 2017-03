18-03-2017 18:51

Jogos e bilhetes de cinema no La Vie Guarda para celebrar o Dia do Pai

Para celebrar o Dia do Pai, o centro comercial La Vie da Guarda promove amanhã, entre as 15 horas e as 19 horas, um passatempo com jogos de diversão e entretenimento entre pai e filho(a).

Tudo acontece no piso 2, onde estará montado um cenário de jogos, com o apoio das lojas Sport Zone, Worten e Sr. Brinquedo, onde o filho(a) pode competir com o pai. Neste passatempo os primeiros 50 registos de pais e filho(a) ganham 50 bilhetes duplos de cinema.

Os interessados em participar devem registar-se junto do promotor do La Vie. O regulamento do passatempo pode ser consultado na página de Facebook em facebook.com/lavieshoppingguarda.