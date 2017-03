18-03-2017 16:56

CERVAS lança campanha de apadrinhamento de animais selvagens a propósito do Dia do Pai

O Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS), em Gouveia, tem a decorrer uma campanha de apadrinhamento de animais selvagens no âmbito do Dia do Pai.

Segundo o CERVAS, a campanha «pretende ser um meio de angariação de fundos para a manutenção e gestão» do projeto e visa também «ser uma forma de divulgação e aproximação da população em geral ao trabalho desenvolvido pelos centros de recuperação de fauna selvagem».

O CERVAS é uma estrutura do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)/Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) e está a ser gerido atualmente pela Associação ALDEIA (www.aldeia.org).