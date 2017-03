18-03-2017 15:47

Workshop sobre produção de plantas aromáticas e medicinais no CISE amanhã

O CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela realiza no domingo mais uma edição do workshop sobre produção de plantas aromáticas e medicinais.

Orientada por Joaquim Morgado, a ação é direcionada ao público em geral, mas principalmente a produtores que pretendam adquirir técnicas e conhecimentos sobre produção, transformação, acondicionamento e comercialização deste tipo de plantas.

A inscrição custa 35 euros e a realização do workshop pressupõe a inscrição mínima de 12 participantes, num máximo de 20, através do link https://goo.gl/zMJdSA.