17-03-2017 18:26

Começa hoje o primeiro encontro de metais das Beiras

Depois do sucesso do encontro de percussão, a Banda da Covilhã, em parceria com várias instituições locais, organiza o primeiro Encontro de Metais das Beiras, que começa hoje (21h30) com um concerto dos galegos Iberic Brass no pequeno auditório da coletividade. A atividade prossegue durante o dia de sábado com masterclasses de trompete, trompa, tombone e tuba. As aulas, que serão lecionadas pelos elementos do Iberic Brass, são gratuitas mediante inscrição prévia através do email bandacovilha@gmail.com. Nessa noite (21h30), o auditório da Banda será o palco de um concerto de encerramento do encontro com todos os participantes das masterclasses. Durante o evento cada um poderá contribuir com um donativo para permitir a gravação de um CD pelos Iberic Brass.