17-03-2017 16:56

Supremo confirma sentença de dez anos de prisão a ex-vice-reitor do Seminário do Fundão

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu negar o recurso do ex-vice-reitor do Seminário do Fundão e confirmar a condenação do padre Luís Mendes a dez anos de prisão por abusos sexuais de menores.

No acórdão divulgado hoje pela agência Lusa, o Supremo decidiu «rejeitar o recurso interposto pelo arguido», mantendo-se na «íntegra o acórdão recorrido», que sentenciava o padre do Fundão a dez anos de prisão pela prática de abusos sexuais de menores e de crianças.

O padre Luís Mendes, de 42 anos, tinha sido condenado em 2013 a uma pena de dez anos pela prática de seis crimes de abuso sexual de menores dependentes, 11 crimes de abuso sexual de crianças e um crime de coação sexual.