17-03-2017 16:26

Combustíveis descem na próxima semana

A partir da próxima semana, os combustíveis vão registar uma descida significativa de preço em Portugal.

A queda do preço do barril de petróleo em conjunto com a evolução do euro ao longo desta semana são os dois factores que contribuem para a descida dos preços dos produtos refinados ao consumidor.

Os dados do "Jornal de Negócios" apontam para uma descida na ordem dos 2,5 cêntimos no preço do litro de gasóleo, a maior desde janeiro. Já o preço da gasolina vai registar uma queda de dois cêntimos por litro, depois da descida de dois cêntimos registada na semana passada.

Mas apesar de ser das maiores descidas, não é a maior quebra do ano: em janeiro verificou-se uma diminuição de 3,6 cêntimos por litro de gasóleo. Depois disso, a última vez que o preço caiu mais do que dois cêntimos foi a 30 de janeiro, altura em que se registou uma queda de 2,4 cêntimos, de acordo com os dados da Direcção-Geral de Energia.