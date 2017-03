17-03-2017 15:17

Jogos da Amizade do Clube PT em Belmonte

Belmonte acolhe, a partir de hoje e até domingo, a quinquagésima segunda edição dos Jogos da Amizade do Clube Portugal Telecom. Durante os três dias, haverão jogos de voleibol e ténis de mesa, no Pavilhão Gimnodesportivo de Belmonte, e os participantes terão ainda oportunidade de visitar os museus e o Castelo de Belmonte. O clube exerce a sua ação em todo o território nacional e visa «proporcionar aos seus sócios um melhor aproveitamento dos seus tempos livres, através da prática de atividades desportivas, de desenvolvimento de atividades lúdicas e da participação em atividades culturais».