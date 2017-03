17-03-2017 14:29

“Design Moda 3.0” no Museu de Lanifícios

A exposição “Design Moda 3.0” está patente no Núcleo da Real Fábrica Veiga do Museu de Lanifícios até 2 de abril. Organizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis e pelo curso de Design de Moda, “Design Moda 3.0” mostra como esta licenciatura da UBI tem acompanhado as novas tendências de formação e inserção na atividade profissional. Está patente uma seleção dos trabalhos dos estudantes do 2º e 3º anos desenvolvidos durante o primeiro semestre letivo no contexto das unidades curriculares Laboratório de Têxteis Criativos, Laboratório de Modelagem e Confeção III e Design de Sportswear.