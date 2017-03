16-03-2017 18:52

Franceses Barrio Populo no TMG esta noite

Os Barrio Populo atuam esta noite (22 horas) no café-concerto do TMG. A banda francesa dá a ouvir pela primeira vez a Portugal a sua fusão de rock e “chanson”.

O mote desta minidigressão de cinco concertos é o terceiro álbum, intitulado “Géographie du Hasard”, lançado em outubro do ano passado após mais de 600 concertos, desde 2008, por diversos países. Os Barrio Populo são uma verdadeira miniorquestra de oito músicos e mais três elementos muito ativos. Segundo a produção, o grupo «é a energia do rock e a sensibilidade da canção francesa».