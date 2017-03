16-03-2017 18:28

Eurodeputado Carlos Coelho fala sobre tecnologia na UBI

“Antecipar o Futuro: Dez Tecnologias que podem mudar as nossas vidas” é o título da conferência que tem lugar amanhã (9h30) no anfiteatro 7.21 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior (UBI). A sessão conta com a participação do eurodeputado Carlos Coelho, um dos impulsionadores do estudo da Science and Technology Options Assessment (STOA). Eleito pelo PSD, o parlamentar é membro da Comissão LIBE (Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos) e IMCO (Mercado Interno e Proteção dos Consumidores), tendo sido recentemente nomeado presidente da “task force” do Parlamento Europeu para Schengen. Organizada pelo Núcleo de Estudantes Social-Democratas da Universidade da Beira Interior (NESDUBI) e pelo Núcleo de Estudantes de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade da Beira Interior (NE CPRI-UBI), a conferência tem entrada livre.